Coritiba tenta disparar na liderança da Série B do Brasileiro e CRB busca reação imediata

A 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta na noite desta quinta-feira, quando a partir das 21h35, o Coritiba tenta disparar na liderança da competição nacional diante de um CRB que vem de três derrotas consecutivas, no estádio Rei Pelé.

Com uma sequência de oito jogos de invencibilidade, contando ainda com três vitórias seguidas sobre Cuiabá (2 a 0), Athletico-PR (1 a 0) e Volta Redonda (2 a 0), o time paranaense tem 30 pontos e inicia a rodada no topo da Série B. Entretanto, a diferença para o Goiás, segundo colocado, é apenas no saldo de gols (9 a 7).

Do outro lado, após chegar a brigar pela liderança, o CRB chega para o duelo em Maceió com uma sequência de três derrotas consecutivas para Ferroviária (1 a 0), América-MG (2 a 1) e Atlético-GO, também por 2 a 1, o que deixou o time alagoano com 21 pontos, na 10ª colocação.

Para tentar voltar a vencer no torneio, o CRB tem boas notícias. Desde a reapresentação no CT Ninho do Galo, último sábado, Danielzinho tem treinado normalmente e vira opção direta do técnico Eduardo Barroca no jogo que vale a reabilitação na Série B. A tendência é que o meia retorne ao time, formando o setor de meio-campo com Higor Meritão e Gegê.

Além dele, Pottker, que não enfrentou o Atlético-GO devido a um acordo de "cavalheiros" entre as diretorias, também retorna, assim como o atacante Douglas Baggio, que estava lesionado, iniciou a fase de transição entre o departamento médico e a preparação física, mostrando evolução rápida na recuperação da panturrilha direita.

Para encarar o Coritiba, a tendência é que Barroca escale William Pottker, que retorna ao time após cumprir acordo que o tirou da rodada passada. Dessa forma, ele deverá ter a companhia de Thiaguinho e Breno Herculano na frente.

Já o Coritiba terá de fazer mudanças forçadas para a partida. Isso porque três titulares cumprem suspensão após receberem amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda no Couto Pereira.

Bruno Melo, Machado e Lucas Ronier estão fora do duelo. Para a lateral esquerda, João Almeida é o substituto mais cotado. No meio, Geovane deve assumir a vaga de Machado. Já no ataque, Clayson e Vini Paulista disputam a posição deixada por Ronier.

"Estamos num momento importante, hoje líder da competição. Muitas vezes você aprende tomando essas pancadas, perde para o Ceilândia, para o Maringá, teve o amistoso e assim você cria casca. O elenco se conectou, somos uma unidade e vamos trabalhar jogo a jogo, que é o que essa competição exige", destacou o treinador Mozart.

Confira todos os jogos da 16ª rodada:

Quinta-feira (10)

21h35

CRB x Coritiba

Sexta-feira (11)

19h

Vila Nova x Operário-PR

Sábado (12)

16h

Novorizontino x América-MG

18h30

Paysandu x Atlético-GO

20h30

Athletico-PR x Goiás

Domingo (13)

18h30

Chapecoense x Remo

20h30

Criciúma x Ferroviária

Segunda-feira (14)

19h

Athletic-MG x Avaí

21h30

Botafogo x Volta Redonda

Terça-feira (15)

19h30

Cuiabá x Amazonas