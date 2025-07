Coritiba marca no fim, defende liderança na Série B e aumenta jejum do CRB

Em um bom jogo no estádio Rei Pelé, em Alagoas, o empate sem gols entre CRB e Coritiba era enganoso nesta quinta-feira. Abrindo a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com os goleiros Pedro Morisco, do time paranaense, quanto Matheus Albino, do time alagoano, operando diversos milagres, o Coritiba conseguiu a vitória por 1 a 0 já na reta final, quando Gustavo Coutinho converteu o pênalti, aos 44 minutos, e impôs a quarta derrota seguida do CRB.

Com os três pontos, o Coritiba alcançou a quarta vitória seguida e emplacou o nono jogo sem perder, somando 33 pontos, na ponta da tabela. Já o CRB vive momento de baixa. Foi a quarta derrota seguida, estacionado com 21 pontos, no meio da tabela, em 10º lugar.

O CRB começou a partida se impondo diante do seu torcedor e com um minuto já teve um gol anulado, por toque de mão de Breno Herculano antes da finalização. O time da casa seguiu em cima e obrigou pelo menos três defesas difíceis de Pedro Morisco, em chutes de Matheus Ribeiro e Gegê, ambos da entrada da área.

O Coritiba tinha dificuldade de segurar a bola e pouco era efetivo no ataque, tanto que terminou a primeira etapa sem nenhuma finalização à gol. Enquanto isso, o CRB atacava, mas seguiu parando em Morisco, que na reta final evitou outro gol, desta vez em uma bomba de Higor Meritão, mandando para escanteio.

O Coritiba voltou do intervalo arriscando mais e ofensivo. Wallisson bateu forte e Matheus Albino defendeu. Na sequência, foi a vez de Dellatorre para em grande defesa do goleiro alagoano. O CRB respondeu a altura, com Meritão e Pedro Morisco operou um milagre. Quando a bola passou pelo goleiro, Maicon salvou em cima da linha.

Assim como na primeira etapa, o CRB voltou a tomar conta da partida, com mais posse de bola, porém a chuva apertou em Maceió, deixando o jogo mais lento e truncado. Quando o empate parecia ser o resultado final, aos 44 minutos, Nicolas Careca cabeceou e a bola bateu na mão de Segovia. Gustavo Coutinho cobrou o pênalti de segurança, no meio do gol, e decretou a vitória do Coritiba, defendendo a liderança da Série B.

O Coritiba volta a campo dia 19, quando recebe o Paysandu às 18h30, no estádio Couto Pereira. Já o CRB atua na quinta-feira (dia 17), diante do Operário-PR, às 19h30, no estádio Germano Krüger, no duelo que abre a 17ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 1 CORITIBA

CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão (Segovia) e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Crystopher) e Danielzinho (Giovanni); Thiaguinho (Vinícius Nunes), Breno Herculano e William Pottker. Técnico: Eduardo Barroca.

CORITIBA - Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson (Vini Paulista), Sebastián Gómez e Josué (Carlos de Pena); Clayson (Nicolas Careca), Dellatorre (Gustavo Coutinho) e Iury Castilho (Everaldo). Técnico: Mozart.

GOLS - Gustavo Coutinho, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fábio Alemão, Matheus Albino, Danielzinho, Hayner e Gegê (CRB); Sebastián Gómez, Nícolas Careca, Maicon, Zeca e Walisson (Coritiba).

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgado.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).