Coritiba bate CRB e amplia vantagem na liderança da Série B

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 16ª rodada da Série B, o Coritiba visitou o CRB no Estádio Rei Pelé, venceu por 1 a 0 e ampliou a vantagem na liderança da competição. Gustavo Coutinho foi quem balançou as redes para os visitantes.

Com a vitória, o Coritiba chegou aos 33 pontos e manteve a liderança isolada, ampliando sua vantagem para o vice-líder Goiás, que tem 30 pontos, mas ainda joga nesta rodada. Já o CRB permaneceu com 22 pontos, na 10ª posição na tabela.

O Coritiba volta aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Paysandu, no Couto Pereira. Na quinta, às 19h30, o CRB visita o Operário-PR, no Germano Kruger. Ambos os duelos serão válidos pela 17ª rodada.

Logo no primeiro minuto de jogo, Weverton cruzou da direita e encontrou Breno Herculano. Ele dominou, finalizou e marcou, mas o gol foi anulado por um toque no braço do atacante do CRB.

Aos 10 do segundo tempo, Josué se desvencilhou de três marcadores e passou para Dellatorre, que bateu no canto direito. Matheus Albino, no entanto, se esticou e fez grande defesa, impedindo o gol do Coritiba.

Aos 42 do segundo tempo, De Pena cobrou escanteio, Nicolas desviou no braço de Segovia e o árbitro marcou pênalti para o Coritiba. Na cobrança, Gustavo Coutinho bateu no meio do gol e garantiu a vitória do Coxa.