Corinthians, Palmeiras e Flamengo não assinam documento para criação de liga brasileira

A Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a Liga Forte União (LFU) continuam as negociações para organizar o Campeonato Brasileiro e unificar a venda dos direitos de TV dos jogos, mas ainda têm um caminho pela frente. Um memorando que colhe assinaturas dos clubes sobre a unificação não contou com a participação de Corinthians, Palmeiras e Flamengo.

Entre os 40 clubes das Séries A e B do Brasileirão, 30 sinalizaram a favor do documento. Segundo apurou o Estadão, é cobrado um maior detalhamento sobre as questões comerciais da carta de intenções, principalmente por clubes da Libra, como nos casos de Palmeiras e Flamengo. Entretanto, há não-signatários na LFU, como o Corinthians.

Ainda que se unifique a organização e venda, Libra e LFU continuariam a existir como blocos distintos. Comercialmente, além dos direitos de TV, a liga também vai negociar venda de espaços em placas de publicidades e naming rights do torneio.

As questões técnicas envolvem, por exemplo, o calendário e a arbitragem. Há expectativa de que um fundo de investimento financie pontos como o uso de tecnologia na arbitragem e condicionamento de juízes.

A criação da liga é uma das propostas de Samir Xaud, eleito recentemente para a presidência da CBF, que participa das negociações. A entidade ainda organizará as divisões inferiores e a Copa do Brasil e, portanto, também terá parte na discussão de calendário.

Já é entendido como inviável colocar a liga de pé para 2026. O Brasileirão do próximo ano, portanto, continuará com a CBF. É esperado, porém, que, até o fim de 2025, se tenha a documentação para que a liga exista em 2027.

As vendas dos direitos de televisão seriam unificadas a partir de 2030. Isso porque Libra e LFU têm seus respectivos contratos de até 2029. Os contratos atuais já representam valores mais equilibrados em relação ao que era negociado antigamente. Com a unificação, a expectativa é de que haja ainda mais equilíbrio.

Atualmente, a Libra tem acordo exclusivo com a Globo para TV aberta, fechada e pay-per-view (no Premiere). Já a LFU negociou um jogo exclusivo com a Amazon Prime Video e outros com o Premiere, além da CazéTV, no YouTube, e a Record, na TV aberta.