Corinthians: Memphis se reapresenta após 'sumiço' e conversa com dirigentes

O atacante Memphis Depay se reapresentou no CT Joaquim Grava, na manhã de hoje, após ausência sem justificativa no treino da última quarta-feira.

O que aconteceu

O UOL apurou que o camisa 10 do Timão chegou ao centro de treinamento por volta das 9h10 — cerca de 20 minutos antes do horário limite marcado pela comissão técnica.

Assim que chegou, o jogador se reuniu com o técnico e dirigentes do clube. A primeira conversa foi com Dorival Júnior e, na sequência, um papo com Fabinho Soldado, executivo de futebol.

A última reunião do craque holandês é com Osmar Stabile, presidente interino, que, nas últimas horas, tenta entender a motivação para a falta.

O clima entre a gestão e Memphis está ruim, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. Os atrasos nos pagamentos são o principal problema, no entanto há outros fatores que deixam o atacante 'desconfortável'. A saída de profissionais da confiança do jogador, por conta da mudança de comissão técnica, também entra nessa conta.

O Timão ainda não divulgou uma justificativa oficial do atleta. No entanto, estuda a possibilidade de aplicar uma multa, dependendo da explicação.