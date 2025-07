Corinthians cobra Andrés Sanchez por gastos pessoais em cartão do clube

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians identificou gastos pessoais do ex-presidente Andrés Sanchez, no valor de R$ 9.416, em cartão corporativo do clube.

O que aconteceu

O departamento financeiro entrou em contato com o ex-mandatário para realizar a cobrança. A fatura é de cinco anos atrás.

A informação surgiu nas redes sociais, no mês passado, divulgada pelo perfil "Mala Oficial" no "X" (antigo Twitter). Na tarde de hoje, o UOL confirmou a informação com o próprio Andrés, que negava o fato até a semana passada.

Os gastos são referentes a hospedagem, um passeio e também ida a restaurante. Compras diversas também aparecem na fatura.

O ex-presidente disse que pagará o valor até amanhã. Além disso, ele justificou o uso indevido do cartão, alegando que possui um cartão igual do mesmo banco, o Santander.