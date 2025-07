Confira os números de Sosa, novo atacante do Palmeiras, por seus dois últimos clubes

Anunciado oficialmente pelo Palmeiras nesta quarta-feira, Ramón Sosa chega ao clube com a missão de reforçar o setor ofensivo alviverde. Aos 24 anos, o atacante paraguaio teve passagens anteriores por outras equipes, mas ganhou maior destaque vestindo as camisas de Talleres, da Argentina, e Nottingham Forest, da Inglaterra ? seus dois últimos clubes antes de acertar com o Verdão.

Somando os números pelas duas equipes, Sosa disputou 79 partidas, sendo titular em 54 delas. Ao longo desse período, balançou as redes 20 vezes e distribuiu 13 assistências, totalizando 33 participações diretas em gols.

Segundo o Sofascore, plataforma especializada em estatísticas esportivas, o paraguaio participou de um gol a cada 143 minutos em campo, marca que reforça sua eficiência ofensiva.

Ramón Sosa (25 anos) por Nottingham Forest e Talleres: ?? 79 jogos (54 titular)

?? 20 gols

?? 13 assistências

?? 33 participações em gols (!)

? 143 mins p/ participar de gol (!)

? 19 grandes chances criadas (!)

? 119 passes decisivos (!)

? 167 dribles certos (!)

? 375... pic.twitter.com/uJjYbsb6Yh ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 9, 2025

Além dos números diretos em gols, Sosa também se destacou na construção de jogadas. Foram 19 grandes chances criadas e 119 passes decisivos, demonstrando capacidade de articulação no terço final do campo.

Outro ponto forte do jogador é o drible: foram 167 dribles certos e 375 duelos vencidos, o que evidencia sua agressividade e habilidade no um contra um.

Ramón Sosa assinou contrato com o Palmeiras até julho de 2030 e chega como o primeiro reforço da janela de transferências do meio do ano. Com características de velocidade, habilidade e boa leitura ofensiva, o atacante paraguaio promete ser uma nova peça importante no esquema de Abel Ferreira.