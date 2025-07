Confiante, Vitor Petrino minimiza impacto das derrotas no UFC: "Sei do meu potencial"

Após um início promissor com quatro vitórias consecutivas no UFC, Vitor Petrino retorna ao octógono neste sábado (12), no UFC Nashville, em busca de recuperação na organização. O brasileiro enfrentará o norte-americano Austen Lane em duelo válido pela divisão dos pesos-pesados, após subir de categoria.

O atleta mineiro vive o momento mais desafiador de sua trajetória no Ultimate. Depois de começar invicto, foi superado por Anthony Smith e Dustin Jacoby em suas últimas apresentações - combates que, segundo ele, escaparam do seu controle por circunstâncias específicas.

Apesar do revés duplo, o lutador afirma estar com a mente tranquila para o próximo compromisso. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, ele garantiu que as derrotas não abalaram sua confiança e destacou o trabalho realizado nos bastidores para evoluir.

"Na luta com o Anthony Smith, me lesionei no começo, os ligamentos do joelho. Contra o Dustin Jacoby, eu estava ganhando os três rounds até o último, que acabei perdendo no final. Fico chateado quando o resultado não vem, mas isso faz parte do esporte. Tenho que aceitar que pode acontecer mais vezes", explicou.

Confiança

Petrino comentou ainda sobre a decisão de não buscar acompanhamento psicológico neste momento. Ele reforçou que conta com uma base sólida ao seu redor e mantém total confiança no processo.

"Sou um cara bem resolvido quanto a isso. Minha equipe, meus amigos e patrocinadores seguem comigo desde o começo, e isso me dá ainda mais força. Estou indo leve, despreocupado, porque sei do meu potencial, da minha qualidade técnica e do trabalho que fiz na academia", afirmou.

Com apenas 27 anos, Petrino encara sua estreia na nova categoria como uma chance de virar a página e retomar o caminho das vitórias. Um triunfo em Nashville (EUA) pode recolocá-lo em rota de ascensão dentro da organização e reforçar o status de promessa brasileira no cenário internacional do MMA.

