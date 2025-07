Como a contratação de Ramón Sosa pode ajudar o ataque do Palmeiras sem Estêvão e Paulinho

O Palmeiras anunciou, na última quarta-feira, o paraguaio Ramón Sosa, ex-Nottingham Forest, como reforço para o restante da temporada. O jogador de 25 anos é o primeiro contratado após a eliminação do time paulista no Mundial de Clubes. Ele chega como reforço estratégico para o setor ofensivo, especialmente após a saída de Estêvão para o Chelsea e a lesão de Paulinho, que precisará passar por nova cirurgia e pode desfalcar o time até o fim do ano.

Sosa é um ponta destro que atua preferencialmente pelo lado esquerdo do campo. Seu estilo de jogo se baseia na velocidade, ataque à profundidade e infiltração da ponta para o centro. Seu último gol na Inglaterra foi justamente assim: partindo da esquerda para o meio, atacando o espaço nas costas da defesa e finalizando dentro da área.

Além disso, por ser um jogador veloz, Sosa também pode contribuir defensivamente ao recompor com rapidez e ajudar a fechar o corredor do lado esquerdo, dando equilíbrio ao time nos momentos sem a bola.

Com a chegada do paraguaio, a tendência é que Facundo Torres, que já atua preferencialmente pelo lado direito, ganhe mais espaço na função. Outros jogadores do elenco também jogam com preferência pelo lado direito, como Mauricio, Allan, Raphael Veiga e Felipe Anderson. Dessa forma, além de ampliar o leque tático do time, Sosa também deve preencher uma lacuna pelo lado esquerdo.

Pelo Nottingham Forest, o atleta disputou 23 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. Antes disso, teve destaque no Talleres, pelo qual atuou por duas temporadas.