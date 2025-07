Comentarista da ESPN volta à TV após se afastar para tratar saúde mental

Afastado desde maio para tratamento de saúde mental, Leonardo Bertozzi vai retornar ao trabalho nos canais ESPN. Nesta quinta-feira, o jornalista esclareceu a ausência tanto na televisão quanto nas redes sociais.

Quase dois meses de afastamento

Leonardo Bertozzi decidiu se afastar do trabalho para tratar um problema de saúde mental. As últimas publicações do jornalista nas redes sociais aconteceram no fim de maio.

A reportagem do UOL apurou que o grupo Disney acolheu e prestou todo o apoio necessário a Bertozzi durante o tratamento. Em publicação nos seus perfis no X (antigo Twitter) e Instagram, o comunicador relatou ter sido alvo de ataques.

Neste período foram divulgadas muitas informações falsas, minha família foi alvo de assédio. No tempo certo serão cobradas explicações nas devidas sedes. Por outro lado, recebi uma imensa onda de apoio e carinho das pessoas que realmente importam, e são elas que me deixam mais forte e saudável a cada dia.

Leonardo Bertozzi

Em contato com o UOL, Bertozzi declarou que não comentará nada além do que já publicou sobre o seu afastamento em seus perfis oficiais.

À reportagem, a ESPN enviou a seguinte nota: "Como empresa, respeitamos a privacidade de nossos colaboradores e não faremos nenhuma declaração sobre assuntos estritamente pessoais".

Retorno em breve

Bertozzi também anunciou que voltará brevemente aos programas e transmissões dos canais ESPN, além do podcast Futebol no Mundo.