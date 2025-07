Com viagem marcada ao Brasil, atacante prioriza o Corinthians e torce por acerto

Livre no mercado, o atacante Carlos Vinícius aguarda ansiosamente por uma resposta da diretoria do Corinthians. O jogador, que tem viagem marcada ao Brasil para a próxima semana, prioriza o clube do Parque São Jorge e torce por um acerto o mais rápido possível.

Carlos Vinícius deseja jogar no Corinthians. Ele, inclusive, reduziu a pedida e topou abrir mão de luvas mais 'gordas' para se tornar reforço do Timão, além de aceitar um contrato mais curto.

A diretoria alvinegra, por sua vez, avalia a contratação desde que o nome foi oferecido e ainda não tomou uma decisão. O clube mantém conversas frequentes com o estafe do jogador e discute se vale a pena o investimento. O centroavante viria sem custos de transferência.

Em meio às negociações, o atacante virá para o Brasil na próxima segunda-feira. A Gazeta Esportiva, porém, apurou que a viagem não tem relação com o Corinthians e já estava prevista no calendário do atleta, que aproveita do período de férias.

Carlos Vinícius, de 30 anos, está sem clube desde o fim de seu contrato com o Fulham, da Inglaterra.

A chegada de um novo camisa 9, inicialmente, não estava nos planos do Timão. O clube, no entanto, pode enxergar a vinda de Carlos Vinícius como uma oportunidade de mercado. Ele poderia suprir uma função carente, já que o grupo possui poucas opções para o setor.

Desde a saída de Pedro Raul para o Ceará por empréstimo, o técnico Dorival Júnior conta apenas com Yuri Alberto e Héctor Hernández para a posição. Memphis Depay também pode atuar mais centralizado, mas esta não é sua função predileta.

Carlos, que passou pelas categorias de base do Santos e do Palmeiras, iniciou a sua carreira profissional na Caldense. O atleta, ainda, passou pelo Grêmio Anápolis antes de chegar à Europa, onde atua desde 2018. No Velho Continente, ele defendeu o Real SC-POR, Rio Ave-POR, Monaco, Benfica, Tottenham, PSV, Fulham e Galatasaray.

Yuri Alberto foi apresentado no Corinthians há 3?? anos, junto com um treino aberto do Timão na Neo Química Arena!

O atacante disputou apenas quatro partidas pelo Fulham na última temporada europeia, todas elas saindo do banco de reservas, e não marcou gols. Recentemente, ele também foi especulado no São Paulo, que descartou a contratação. À época, aliás, viralizou um vídeo do jogador falando "vai, Corinthians".

O clube alvinegro, no momento, prioriza um atacante de velocidade e tinha Biel na mira, mas a alta pedida do Sporting impediu o negócio. A diretoria interina de Osmar Stabile também mira um meia, zagueiro, um lateral direito e, possivelmente, mais um primeiro volante para o elenco comandado por Dorival Júnior.