Com Carballo, Grêmio intensifica preparação para enfrentar o Cruzeiro

O Grêmio contou com uma novidade importante na manhã desta quinta-feira: o retorno do meio-campista Felipe Carballo. Após realizar exames médicos e avaliações físicas, o uruguaio retomou os trabalhos no CT Luiz Carvalho e passou a integrar o cronograma de atividades visando o duelo contra o Cruzeiro, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Carballo iniciou o dia no Hospital Moinhos de Vento, onde passou por exames clínicos. Em seguida, realizou avaliações com os departamentos de fisiologia, fisioterapia e preparação física do clube, marcando seu retorno progressivo às atividades com o grupo.

Enquanto isso, o elenco gremista seguiu com a preparação sob forte ritmo. Os goleiros abriram o treinamento com atividades específicas. Paralelamente, os jogadores de linha fizeram aquecimento com foco em passes curtos e movimentação.

Na parte final da manhã, o técnico Mano Menezes comandou um trabalho técnico em campo reduzido. Divididos em duas equipes, os atletas realizaram um exercício com ênfase na posse de bola, que se estendeu até o encerramento das atividades.

O Tricolor volta a treinar na manhã desta sexta-feira, às 10h30, no penúltimo trabalho antes da viagem para Belo Horizonte. O Grêmio ocupa a 11ª colocação na tabela, com 16 pontos somados.