Clubes do Brasileirão vendem direitos de transmissão internacional em acordo sem o Flamengo

Os clubes do Brasileirão, exceto o Flamengo, fecharam a venda dos direitos de transmissão internacional à 1190 Sports, empresa de gestão e comercialização de direitos esportivos que terá a missão de vender os jogos a emissoras de outros países. Jogos do time rubro-negro como mandante são os únicos de todo o campeonato nacional que não entram no pacote.

O acordo é válido por três temporadas, de 2025 a 2027, e une os blocos Liga Forte União (LFU) e Liga do Futebol Brasileiro (Libra).

"Levar o futebol brasileiro ao público global amplia o potencial do produto, fortalece clubes, jogadores, campeonatos e patrocinadores, além de contribuir para o crescimento econômico do esporte. A consequência de tudo isso é a maior atração de investimentos, patrocínios e oportunidades comerciais", afirma Marcelo Paz, presidente do Fortaleza e da LFU.

"Este é um movimento extremamente relevante, tanto pelo fortalecimento da marca e da presença internacional do Santos, quanto por representar o primeiro passo concreto na união entre a Libra e a Liga Forte União (LFU). Acreditamos que essa aproximação é fundamental para a futura consolidação de uma liga unificada no futebol brasileiro, sempre com o devido respeito aos contratos vigentes, que têm validade até 2029. Iniciativas como esta já refletem o diálogo em curso entre os clubes que integram as duas ligas atualmente", acrescenta Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Além disso, a venda reedita uma parceria já realizada anteriormente. A 1190 Sports distribuiu o Campeonato Brasileiro entre 2020 e 2023.

"Esta nova fase reflete o trabalho estratégico que realizamos para garantir que clubes, jogadores e marcas associadas tenham a maior exposição possível em todos os cantos do mundo. Estamos orgulhosos de que esses mesmos clubes nos tenham escolhido novamente para continuar trabalhando juntos e construir valor internacional", disse Hernán Donnari, CEO e cofundador da 1190 Sports.

De acordo com a empresa, já existem conversas com canais e plataformas de diferentes países para impulsionar o Brasileirão na mídia estrangeira, mas o campeonato já pode ser acompanhado ao vivo e em VOD em mais de 130 países, por meio de parceria com a plataforma Fanatiz.