Ceni celebra classificação do Bahia, mas releva Copa do Nordeste

Com gols de Caio Roque e Willian José, o Bahia venceu o Fortaleza por 2 a 1 nesta quarta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O técnico Rogério Ceni comemorou a classificação do Tricolor Baiano, mas afirmou que, pensando nas quatro competições que a equipe terá no segundo semestre, o torneio regional é menos importante.

"Confesso que, das quatro competições, a Copa do Nordeste é a menos importante. Porém, ela também tem seu peso, pela tradição que tem. Vamos fazer o melhor Bahia possível a cada jogo. Não dá para renunciar a um jogo contra o Fortaleza. O torcedor me mata. Já vi times priorizarem copas e sofrerem nos pontos corridos", disse Ceni.

Em seguida, o técnico analisou o jogo do Bahia, o primeiro após a pausa da Copa do Mundo de Clubes. Para Ceni, houve uma queda de rendimento natural na segunda etapa.

"Fizemos um bom primeiro tempo. Porém, no segundo, caímos de produção. Ficamos 11 dias treinando e, sim, alguns jogadores sentiram o desgaste. As substituições mudaram o ritmo da partida e o Fortaleza cresceu, natural. Tivemos chances de fazer o terceiro gol, mas depois veio o banho de água fria", comentou Ceni.

Retorno do Brasileirão

Agora o foco do Bahia virou para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Tricolor recebe o Atlético-MG em Salvador, às 21h (de Brasília), pela 13ª rodada da competição.