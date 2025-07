Casão: Luis Enrique faz uma revolução no futebol na contramão de Guardiola

O PSG de Luis Enrique põe em marcha uma revolução no futebol moderno na contramão do estilo implementado por Pep Guardiola, destacou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

O PSG se defende atacando, se defende agredindo. Ele agride para roubar a bola e fazer gols, mas também agride para não ser agredido. E isso está sendo uma revolução no futebol nesse momento, porque a moda do futebol foi ditada pelo Guardiola por muito tempo.

Aquele futebol de toque de bola -- toca, toca, toca --, espera o momento, mas toca muito pro lado, toca muito pra trás, com posse de bola de 80%, mas muita bola sem ter agressividade. O PSG é completamente ao contrário: é posse de bola pra frente, vai lá e agride qualquer um.

Casagrande

Casão ressaltou o atropelo do PSG no Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes. O time de Paris fez 2 a 0 em oito minutos e ganhava por três aos 23, fechando a goleada em 4 a 0.

Não é um time qualquer que parte pra cima do Real Madrid numa semifinal de Copa do Mundo de clubes e vai lá em 25 minutos, acabou o jogo. Em 25 minutos, tinha acabado o jogo -- foi um domínio completo.

Casagrande

Para o colunista, a virada de chave comandada por Luis Enrique no PSG representa a vitória do futebol coletivo sobre o time de estrelas.

O PSG do Luis Enrique, o maior mérito dele, foi chegar e limpar a casa. Ele chegou, o Messi estava saindo. O Neymar saiu logo depois, ele só ficou com o Mbappé, que depois saiu também. Está claro que quando ele foi procurado pela direção do time, ele falou assim: 'eu quero fazer o meu time, eu jogo coletivamente, meu plano é jogar coletivamente'.

O mérito dele foi construir um grupo de jogadores que, apesar de ter três, quatro jogadores num nível técnico superior, acima da média, jogadores inteligentes futebolisticamente, dribladores que partem pra cima, que dão assistências, que fazem gols, que são agressivos, mas no fundo o núcleo do PSG é um time coeso, coletivo, que todo mundo ataca o adversário.

Casagrande

Antes de chegar na final do Mundial contra o Chelsea, o PSG conquistou sua primeira Liga dos Campeões da Europa com uma vitória por 5 a 0 na final contra a Inter de Milão.

Embora tenha perdido com time misto para o Botafogo nos EUA, a equipe de Luis Enrique fez 8 a 0 na poderosa dupla de Madri: quatro no Atlético e mais quatro no Real.

