Brasil vira sobre França e mantém fase 'perfeita', mas leva susto com lesão

A seleção feminina de vôlei virou sobre a França e manteve a grande fase ao emendar a sua sexta vitória seguida na Liga das Nações, mas ganhou uma preocupação com Ana Cristina sendo carregada para fora da quadra.

O Brasil reagiu após sair atrás e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/21, 17/25, 25/21 e 15/11. Foi a segunda partida da terceira semana de disputa, que está sendo realizada em Chiba, no Japão.

A ponteira Ana Cristina sentiu lesão na perna esquerda após tentativa de bloqueio e precisou sair carregada. A jogadora ficou assistindo ao restante do jogo sentada em uma cadeira de rodas. Ela realizará exame para averiguar a gravidade da situação e já havia sentido um desconforto na região durante confronto com a Turquia, de acordo com o auxiliar técnico Paulo Coco.

A centrais Júlia Kudiess e Diana foram os destaques brasileiros na vitória. Júlia foi a maior pontuadora da equipe, com 17, seguida por Diana, que registrou 14, sendo nove de bloqueio. A capitã Gabi fez 13. Já a maior pontuadora da partida foi a francesa Cazaute, foi responsável por 33 pontos.

Já classificada para o mata-mata, a seleção feminina segue no topo da tabela na fase de grupos, colada na Itália. A equipe do técnico José Roberto Guimarães soma nove vitórias em 10 jogos na competição. A única derrota foi para as italianas, que estão invictas em nove partidas até o momento.

O Brasil está invicto desde o final da primeira semana. A seleção levou a melhor nos quatro compromissos da segunda semana de disputa, em junho, batendo Bélgica (3-1), Canadá (3-0), República Dominicana (3-0) e Turquia (3-1). Nesta terceira, já venceu a Bulgária e, agora, a França.

A seleção volta à quadra amanhã, às 7h20 (de Brasília) para enfrentar a Polônia. A partida será transmitida pelo sportv 2. Depois, a seleção ainda encara o Japão no compromisso final antes do mata-mata. A fase final, por sua vez, será disputada no final deste mês, na semana do dia 23, na Polônia.