Brasil sofre, mas vence a França pela Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei segue com uma série positiva na campanha da Liga das Nações 2025. Na madrugada desta quinta-feira, o Brasil encontrou dificuldades, mas superou a França.

Em partida disputada na cidade de Chiba, no Japão, a equipe do técnico José Roberto Guimarães venceu por 3 sets a 2, parciais de 23/25, 25/21, 17/25, 25/21 e 15/11.

Destaques da Seleção de vôlei

As centrais brilharam na vitória brasileira contra as francesas. Julia Kudiess foi a principal pontuadora, com 17, sendo 11 de ataque e 6 de bloqueio.

Diana teve ainda mais sucesso nos bloqueios, com 9 pontos. Ela ainda marcou outros 4 no ataque e 1 de saque.

O Brasil já está classificado para a fase final da Liga das Nações, que será disputada na Polônia. Em 10 jogos, o time acumula 9 vitórias e apenas 1 derrota (25 pontos) na fase de classificação da competição.