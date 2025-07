Ausência em treino aumenta lista de polêmicas de Memphis no Corinthians; relembre episódios

Maior contratação do Corinthians nos últimos anos, o holandês Memphis Depay tem uma extensa lista de episódios polêmicos - positivas e negativas - pelo Timão. A mais recente aconteceu nesta quarta-feira, quando o atacante não apareceu para treinar e, ainda por cima, não deu uma justificativa à diretoria alvinegra.

Sua ausência no treino aumentou a lista de episódios de Memphis que repercutiram. Assim, a Gazeta Esportiva relembrou as polêmicas mais famosas de Depay pelo Corinthians. Veja abaixo:

Músicas e idas às favelas

A personalidade de Memphis vai além do futebol. O holandês também é músico e criou uma forte relação com as periferias de São Paulo. Ainda no início de sua passagem pelo Corinthians, o atacante visitou algumas comunidades como, por exemplo, uma localizada em São Bernardo do Campo.

Na música, Memphis lançou um álbum de quatro músicas com o MC Hariel, artista declaradamente corintiano. Juntos, lançaram a canção "Falando com as Favelas" e "Peita do Coringão", esta última com a colaboração do cantor MC Marks.

Final do Paulista

Depois de seis anos, o Corinthians voltou a conquistar um título em 2025. Diante do Palmeiras, o Timão venceu o Campeonato Paulista dentro de casa. Uma das cenas mais marcantes da decisão ocorreu quando Memphis Depay subiu em cima da bola perto de marca de escanteio, com o intuito de ganhar tempo.

O episódio ainda é bastante lembrado pela torcida, mas a CBF não gostou do gesto do holandês e proibiu a atitude no futebol brasileiro.