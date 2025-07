Atlético-MG fecha contrato até 2028 e evita perder o jovem e habilidoso Gabriel Veneno

Apontado como uma grande esperança para a volta do futebol arte brasileiro, o atrevido jovem Gabriel Veneno assinou nesta quinta-feira seu primeiro contrato profissional. O driblador atacante de 15 anos firmou vínculo com o Atlético-MG até julho de 2028. O acordo valerá a partir de seu próximo aniversário, que ocorre no dia 16.

Foi uma maneira de o clube mineiro amenizar as fortes sondagens sobre sua joia. O garoto João Gabriel Castro Santos, de Ilhéus, na Bahia, é tão habilidoso que clubes europeus já estavam de olho. Não por acaso, o atacante já faz parte da seleção brasileira sub-15.

"O atacante Gabriel Veneno assinou contrato com o Atlético! O vínculo do atleta com o clube passará a valer a partir do 16º aniversário de Veneno, no próximo dia 16, e com validade por três anos - até julho de 2028", anunciou o Atlético-MG.

A assinatura, na sede administrativa do Atlético, na Arena MRV, foi acompanhada dos pais de Gabriel Veneno, de seu agente e de mais alguns familiares. Pelo clube estavam o CEO Paulo Bracks e o Gerente-Geral das categorias de base, Luiz Carlos de Azevedo.

"Muito feliz por esse momento. É um sonho meu e da minha família assinar esse primeiro contrato profissional aqui no Galo. Me sinto realizado e pronto para essa nova etapa da minha carreira", celebrou o jovem atacante.

No Atlético desde 2023, Gabriel Veneno tem esse apelido pelo fato de, na infância, ter sido picado por uma cobra, com quadro clínico grave a ponto de precisar passar por uma amputação parcial do dedo anelar direito.

DESFALQUES NO BRASILEIRÃO

O dia de treinos do Atlético-MG visando o retorno ao Brasileirão, em visita ao Bahia, marcou a contusão do meia Patrick, que reclamou de dores na coluna e teve uma fratura por estresse diagnosticada.

Já o volante Fausto Vera, com gastroenterite, ficou realizando apenas trabalhos internos. Além da dupla, o técnico Cuca não terá o goleiro Everson e o atacante Rony, suspensos.