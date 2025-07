Atlético-MG assina com joia da base de 16 anos por três temporadas

Apontado como uma das maiores promessas, o atacante Gabriel Veneno assinou seu primeiro contrato profissional com o Atlético-MG nesta quinta-feira. O vínculo terá início no próximo dia 16 de julho ? data em que o jogador completa 16 anos, idade mínima permitida para contratos profissionais ? e será válido por três temporadas, até julho de 2028.

"É um sonho meu e da minha família assinar esse primeiro contrato profissional aqui no Galo. Me sinto realizado e pronto para essa nova etapa da minha carreira", celebrou o jovem atacante.

A assinatura aconteceu na sede administrativa do clube, na Arena MRV, e contou com a presença dos pais do atleta, do agente Helder de Oliveira Medeiros, de familiares, além do CEO Paulo Bracks e do gerente-geral da base, Luiz Carlos de Azevedo.

Por estar convocado para um período com a Seleção Brasileira Sub-17 entre os dias 16 e 27 de julho, o Galo optou por firmar um pré-contrato para garantir a permanência do jogador, que vinha sendo fortemente monitorado por clubes europeus, como Chelsea e Borussia Dortmund.

Natural de Ilhéus, na Bahia, João Gabriel Castro Santos, o Gabriel Veneno, está no Atlético-MG desde 2023. O apelido curioso surgiu após o garoto ser picado por uma cobra na infância, o que levou à amputação parcial do dedo anelar da mão direita. Dentro de campo, Veneno vem chamando atenção pelo estilo habilidoso, com dribles rápidos e grande capacidade de improviso.

Desde que chegou ao Atlético-MG, o jovem soma 91 jogos nas categorias sub-14, sub-15 e sub-17, com 12 gols e 12 assistências. Em 2024, já atuou em 37 partidas, com oito participações diretas em gols no sub-17. O contrato foi oficializado com Gabriel vestindo a camisa 28 ? número que faz alusão ao ano de término do vínculo com o clube: 2028.