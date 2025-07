Apresentado em La Bombonera lotada, Paredes celebra volta ao Boca Juniors: "Era meu desejo"

Leandro Paredes está de volta ao Boca Juniors e assinou um contrato válido por três temporadas. Doze anos depois de deixar o clube que o revelou, o meio-campista campeão do mundo pela Argentina em 2022 foi recebido com festa em La Bombonera na tarde desta quinta-feira.

A apresentação do reforço, aos 31 anos, mobilizou mais de 50 mil torcedores e entrou para a história do estádio. Ao lado de Juan Román Riquelme, presidente do Boca, o atleta, ex-Roma, falou com a imprensa e se emocionou ao lembrar da trajetória que o levou de volta ao clube do coração.

"Desde o primeiro dia, meu desejo sempre foi voltar estando bem. É um dos dias mais importantes da minha vida. Joguei na Europa por anos, com grandes jogadores e em grandes clubes. Mas voltar à minha casa é algo que sempre sonhei", disse Paredes, vestindo a tradicional camisa 5 que foi cedida por Rodrigo Battaglia. "Hoje me sinto muito bem física e emocionalmente. Volto mais maduro, preparado, e espero ajudar o time o quanto antes."

Em tom de brincadeira, Riquelme iniciou a coletiva perguntando: "Tá pronto, campeão?". Depois, agradeceu o retorno do ídolo formado em casa. "Obrigado por voltar", disse o ex-camisa 10.

A volta de Paredes ao clube foi tratada como um verdadeiro evento. Além da entrevista coletiva, o jogador foi ao gramado da Bombonera com a família ? todos uniformizados com o número 5 ? e viu o estádio explodir em festa, com gritos, bandeiras, fogos e cantos. "Me dava medo pensar que talvez ninguém viesse. Mas quando vi a Bombonera assim, não acreditei. Isso aqui é único", afirmou.

Campeão da Copa do Mundo do Catar e bicampeão da Copa América, Paredes rescindiu com a Roma e desembarcou em Buenos Aires para assinar com o Boca, em que iniciou sua carreira profissional em 2010, aos 16 anos. Com a camisa azul e ouro, disputou 29 partidas antes de ser negociado com o futebol europeu, depois atuou por Chievo, Empoli, Zenit, PSG, Juventus e Roma.

Primer día de la vuelta de Leandro Paredes a Boca ? pic.twitter.com/BMyZz9MoWa ? Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 10, 2025

Questionado sobre seus objetivos nesta nova etapa, o volante foi direto: "O sonho é conquistar coisas importantes. É fácil falar em Libertadores, mas temos que ir passo a passo". Ele também comentou sobre a possibilidade de Paulo Dybala se juntar ao elenco: "Gostaria muito. Ele é um craque e uma ótima pessoa. Seria um sonho pra ele também, mas cada um tem sua carreira."

Agora oficialmente jogador do clube, Paredes deve iniciar os treinos nesta sexta-feira com o elenco comandado por Miguel Ángel Russo. Ainda sem data definida para estrear, o volante vai buscar ritmo físico após o período de férias. Em entrevista, contou ter falado com Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, que deixou claro não se importar com o clube onde o atleta jogue, desde que atue em alto nível.