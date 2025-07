Após saída do Atlético-MG, Cristiano Nunes é o novo preparador físico da Seleção Brasileira

Nesta quinta-feira, através de um comunicado oficial, a CBF anunciou que Cristiano Nunes é o novo preparador físico da Seleção Brasileira. O profissional, que recentemente deixou o Atlético-MG, também registra passagens por outros grandes clubes do futebol nacional, dentre eles Flamengo, Fluminense e Internacional.

"A minha chegada à Seleção Principal é uma realização profissional imensurável. São mais de 30 anos de carreira e esta oportunidade chegou no melhor momento da minha trajetória como preparador físico de futebol. Servirei a nossa Seleção com muito orgulho e profissionalismo", declarou.

O preparador já havia participado da última Data Fifa com a Amarelinha, atuando no empate sem gols com o Equador e na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, ambas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Em sua passagem pelo Galo, Cristiano Nunes conquistou oito títulos: cinco Campeonatos Mineiros, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Ele chega para trabalhar com Mino Fulco, integrante da comissão de Ancelotti desde a chegada do treinador italiano.