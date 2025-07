Anisimova derruba Sabalenka em Wimbledon e alcança sua 1ª final de slam

Aryna Sabalenka alcançou as finais dos últimos três torneios do grand slam (US Open, Australian Open e Roland Garros) e entrou na Quadra Central de Wimbledon nesta quinta-feira como favorita para avançar a mais uma decisão. A vaga, no entanto, será de Amanda Anisimova, atual número 12 do ranking. Com um backhand afiado, a americana encarou de igual para igual a potência de Sabalenka, foi melhor na reta final e triunfou por 6/4, 4/6 e 6/4.

A jovem de 23 anos, que chegou a se afastar do circuito no começo de 2023 por causa de problemas de saúde mental e só voltou a competir no ano passado, quando já não figurava nem entre as 400 melhores do ranking, disputará a primeira final de slam de sua carreira. Sua adversária sairá do jogo entre Iga Swiatek (#4) e Belinda Bencic (#35).

O triunfo desta quinta-feira foi o sexto de Anisomova sobre Sabalenka em nove jogos. Curiosamente, a atual número 1 do mundo é a tenista que a americana mais derrotou no circuito mundial. Ainda assim, foi a primeira vez na vida que Amanda bateu uma líder do ranking.

Como aconteceu

O jogo começou equilibrado e com ambas tenistas tentando tomar a iniciativa nos pontos. Anisimova foi a primeira a ter break points, mas Sabalenka se salvou de ambos no sexto game. No sétimo, foi a vez de a número 1 ter chances de quebra, mas a americana escapou de quatro deles e confirmou seu serviço para fazer 4/3. Anisimova estava com a esquerda afiada e foi após um par de winners de backhand que ela conseguiu um par de set points no décimo game. Sabalenka, se salvou do primeiro com um ótimo saque, mas cometeu uma dupla falta no segundo. Game e primeiro set, Anisimova: 6/4.

A segunda parcial foi tão equilibrada e tensa quanto a primeira, mas desta vez foi Sabalenka quem brilhou mais nos momentos delicados. No sexto game, foi precisa quando teve de sacar em 30/30. No sétimo, viu Anisimova errar uma direita e, diante de um break point, cometer uma dupla falta. Então, com 4/3 de vantagem, a número 1 saiu de 0/30 para confirmar seu serviço com um ace e abrir 5/3. Anisimova ainda salvou quatro set points no nono game, mas Sabalenka não bobeou e fechou a parcial em 6/4 na sequência.

O terceiro set começou, e o bom momento de Sabalenka continuou. Após um par de erros de Anisimova, a bielorrussa abriu a parcial com uma quebra de saque. A americana, contudo, respondeu rápido, e devolveu a quebra já no segundo game. Amanda passou à frente quando Sabalenka cometeu dois erros não forçados seguidos - inclusive uma direita fácil - e perdeu o saque. Quando saiu de 0/30 e confirmou seu serviço com uma direita vencedora, Anisimova abriu 4/1.

A americana teve até um break point para abrir 5/1, mas Sabalenka se salvou. Foi o início da reação da número 1, que manteve a diferença em apenas uma quebra de saque. No nono game, com Anisimova sacando para o jogo, a americana cometeu um par de erros, inclusive uma esquerda simples quando tinha um match point. Dois pontos depois, outra esquerda para fora significou a quebra de saque, e Sabalenka pôde sacar em 4/5, com a chance de igualar o set. No décimo game, porém, Sabalenka cometeu um erro no primeiro ponto e, depois de uma ótima curtinha de Anisimova, o placar ficou em 0/30. Outra esquerda errada da número 1 deu três match points à americana. Desta vez, não houve saída para Sabalenka. A bielorrussa salvou-se dos dois primeiros, mas uma direita indefensável de Anisimova fechou a partida.