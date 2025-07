Andrés Sanchez admite gastos pessoais no cartão do Corinthians, mas promete reembolso

Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez admitiu ter utilizado o cartão corporativo do clube para o pagamento de despesas pessoais no fim de seu último mandato, em 2020. Ele, contudo, promete reembolsar os cofres do Timão em breve.

A informação foi vazada pelo perfil "Mala Oficial" no mês passado, na rede social X (antigo Twitter). Nesta quinta, a reportagem da Gazeta Esportiva entrou em contato com Andrés, que reconheceu os gastos.

Na fatura, divulgada nas redes sociais, constam compras realizadas no fim daquele ano em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, referentes a hospedagem, um passeio e também ida a um restaurante, além de outros gastos. A despesa, ao todo, é de R$ 9.416.

O departamento financeiro do Corinthians procurou Andrés para confirmar a veracidade da fatura e cobrá-lo. Sendo assim, ele promete pagar o valor devido até esta sexta-feira.

Andrés Sanchez alega que se confundiu, pois possui um cartão de crédito do mesmo banco utilizado pelo Corinthians, o Santander. Ele também diz que, à época, não foi notificado pelo departamento financeiro do clube para efetuar o reembolso.

Na oportunidade, o mandatário estava afastado da presidência do Timão depois de pedir licença. Atualmente, ele é conselheiro vitalício e membro nato do Conselho de Orientação do Corinthians (Cori).