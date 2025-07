Ana Cristina tem lesão diagnosticada e desfalca Brasil no restante da etapa do Japão na Liga das Nações

Apesar da incrível vitória diante da França na madrugada desta quinta-feira, a Seleção Brasileira feminina de vôlei saiu de quadra preocupada com a situação de Ana Cristina, que foi substituída após se machucar durante o segundo set. A preocupação se mostrou correta, pois, depois de passar por uma ressonância magnética, foi constatada uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo da ponteira. Assim, a atleta desfalcará o Brasil no restante da etapa do Japão da Liga das Nações.

"Ana Cristina sofreu uma lesão no joelho esquerdo no segundo set da partida contra França. Após o jogo, ela realizou um exame de ressonância magnética que mostrou uma lesão no menisco medial. Ela já iniciou tratamento e está fora do restante da etapa do Japão", publicou a CBV no X.

Nota oficial:

Ana Cristina sofreu uma lesão no joelho esquerdo no segundo set da partida contra França. Após o jogo, ela realizou um exame de ressonância magnética que mostrou uma lesão no menisco medial. Ela já iniciou tratamento e está fora do restante da etapa do Japão. pic.twitter.com/lgmfP0mD4l ? Vôlei Brasil (@volei) July 10, 2025

O Lance

O lance aconteceu durante o segundo set do Brasil sobre a França por 3 sets a 2, na madrugada desta quinta. Ao aterrissar após uma tentativa de bloqueio, Ana Cristina se lesionou e teve de deixar a quadra carregada por membros da comissão técnica. A ponteira assistiu ao restante do jogo em uma cadeira de rodas.

A lesão de Ana Cristina será muito sentida na Seleção Brasileira. A jogadora é um dos principais nomes no processo de renovação promovido por Zé Roberto. A ponteira é simplesmente a maior pontuadora do elenco nesta edição da VNL, e quarta no ranking geral da competição. Ela possui 167 acertos, empatada com a japonesa Wada.