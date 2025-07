Alexander Volkanovski revela que família pediu sua aposentadoria após UFC 314

Alexander Volkanovski surpreendeu ao revelar que sua família queria que ele se aposentasse logo após recuperar o cinturão peso-pena (66 kg) do UFC, em abril deste ano. A confissão foi feita durante uma entrevista ao podcast 'MightyCast', comandado pelo ex-campeão Demetrious Johnson. Após 14 meses afastado do octógono, o australiano retornou em grande estilo ao vencer Diego Lopes no UFC 314 e reassumir o trono da divisão.

A vitória representou uma reviravolta significativa em sua trajetória, encerrando uma sequência de dois reveses por nocaute - diante de Islam Makhachev e Ilia Topuria - os primeiros consecutivos de sua carreira. Segundo o atleta de 35 anos, o apelo dos familiares veio logo após o resultado positivo.

"Toda a minha família disse: 'Por que você não colocou as luvas no centro do octógono e se aposentou ali mesmo?'. Todos queriam que eu parasse. Mas agora que decidi continuar, provavelmente nem vou mais tocar no assunto, justamente porque talvez estejam preocupados em afetar meu estado mental. E tudo bem, eles podem dizer o que quiserem, eu sei lidar com isso", relatou.

Futuro

Com o cinturão novamente sob sua posse, o próximo passo do campeão ainda não foi definido. Ele aguarda o anúncio de um novo desafiante, que pode ser Yair Rodriguez ou o vencedor do confronto entre Movsar Evloev e Aaron Pico, marcado para o UFC Abu Dhabi, no dia 26 de julho.

Pelas movimentações recentes da organização, o nome do mexicano desponta como o mais provável. No entanto, a escolha tem gerado críticas, especialmente em razão do retrospecto recente do atleta. Outra possibilidade citada nos bastidores é a de Jean Silva. O representante da equipe 'Fighting Nerds' enfrentará Diego Lopes no Noche UFC, dia 13 de setembro, e, caso vença, poderá alcançar sua sexta vitória consecutiva no Ultimate, mantendo-se invicto na companhia.

