Al-Hilal anuncia a chegada do lateral-esquerdo Theo Hernández junto ao Milan

O Al-Hilal anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo Theo Hernández junto ao Milan. Fora dos planos do time italiano, o jogador francês assinou contrato até o fim da temporada de 2028.

Com passagens por Atlético de Madrid e Real, o atleta de 27 anos deixa o Milan após 262 partidas e 34 gols marcados. Na Itália desde 2019, ele deixa o rubro-negro italiano após uma temporada sem brilho.

De acordo com o jornal Gazzeta dello Sport, Hernández usou as redes sociais para se despedir da torcida e dos companheiros. Na postagem, porém, houve espaço para críticas aos atuais dirigentes.

"Vou embora de cabeça erguida. Os rossoneri estão menos ambiciosos do que antes". Na sequência, ele deixou claro que o Milan sempre teve nos seus planos e creditou a sua saída a outros fatores.

"O Milan sempre foi minha prioridade, mas infelizmente nem tudo depende de uma pessoa. A direção que o clube tomou e algumas decisões recentes não refletem os valores ou a ambição que me trouxeram aqui. É hora de fechar um capítulo", postou o atleta.

Para ter o jogador, o Al-Hilal venceu uma disputa com o Atlético de Madrid, que também estava interessado no lateral-esquerdo. Hernández chega para disputar posição com o brasileiro Renan Lodi.