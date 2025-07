Técnico do Real diz que goleada dói e servirá de lição para nova temporada

Recém-chegado, o técnico Xabi Alonso admitiu que a goleada sofrida para o PSG na semifinal do Mundial dói no Real Madrid — os espanhóis perderam por 4 a 0 para os franceses no MetLife Stadium. Na visão dele, o jogo serve como uma lição para a temporada que vem.

Isso serve para o futuro, para melhorarmos. O jogo de hoje é o final de uma temporada e o início de outra. A sensação não é boa agora, mas acho que tivemos tempo para melhorar algumas coisas, evoluir [durante o Mundial] e hoje, mesmo que tenhamos ido mal, devemos pensar no que melhorar. Lógico que dói. Xabi Alonso, ao DAZN

O treinador reconheceu que o início desastroso — com falhas de Rüdiger e Asencio — comprometeu o desempenho do time no restante do duelo.

Agora é o momento de analisarmos o jogo e o que foi o campeonato dentro desse projeto que estamos começando. É duro começar um jogo assim, levando 2 a 0 contra um rival como esse. Tínhamos que manter a calma e tentar não perder a consciência do que tínhamos por jogar. No segundo tempo tivemos uma aproximação, mas o jogo estava complicado. Xabi Alonso

Real é goleado e dá adeus

O Real Madrid teve início desastroso e viu o PSG abrir 2 a 0 em oito minutos. Asencio e Rüdiger falharam e viram Fabián Ruíz e Dembélé aproveitarem os erros.

Fabián Ruíz fez mais um, e Gonçalo Ramos fechou a conta. O PSG se classificou para enfrentar o Chelsea na final do Mundial.

O Real Madrid dá adeus ao Mundial. Como não há disputa pelo terceiro lugar, a equipe espanhola volta para casa e entra de férias, uma vez que emendou o Mundial com o fim da temporada passada.