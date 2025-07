Wimbledon: Dia 10 tem Novak Djokovic descontraído e brasileira eliminada

O torneio de Wimbledon vai se afunilando com os grandes nomes ainda vivos na disputa. No masculino, Sinner e Djokovic avançaram para a semifinal e vão se enfrentar — do outro lado da chave, Alcaraz encara Taylor Fritz.

Djoko continua mostrando um alto nível de tênis e fora das quadras tem demonstrado alegria com suas dancinhas após as vitórias, imitando os filhos em coreografias ensaiadas.

No feminino, as semifinais já serão realizadas amanhã com os confrontos entre Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova, às 9h30, e Iga Swiatek e Belinda Bencic, na sequência, ambas na quadra central.

Destaques do dia

Luisa Stefani cai quartas das duplas femininas. A brasileira e a húngara Timea Babos foram derrotadas por Siniakova e Towsend, cabeças de chave número 1 do torneio, em dois sets diretos — por 7/6 (2) e 6/2. Stefani segue na disputa em Wimbledon na final das duplas mistas, ao lado do britânico Joe Salisbury.

Naná cai na terceira rodada, e Brasil não tem mais representantes no simples do juvenil. Nauhany Silva, de 15 anos, perdeu para a eslovaca Pohankova por 2 sets a 1 —que levou por 6/3, 5/7 e 6/3. A brasileira começou atrás, conseguiu se recuperar na segunda parcial, mas sofreu com o nervosismo no set decisivo. Ela era a última tenista do Brasil ainda na disputa em Wimbledon Jr.

Iga vai à semi pela primeira vez em Wimbledon. A polonesa Iga Swiatek despachou Samsonova por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5) e faz a sua estreia entre as quatro mais bem colocadas do Grand Slam inglês. Ela encara Belinda Bencic buscando uma final inédita.

'Sósia' de Bia Haddad na semi. A suíça Belinda Bencic derrotou a prodígio Mirra Andreeva, de 18 anos, em jogo duro, levando a melhor em dois tie-breaks. Ela também faz a sua melhor campanha da vida em Wimbledon.

Djokovic imbatível. O sérvio Novak Djokovic passou por Flavio Cobolli e está na semifinal do Grand Slam. Ele venceu por 3 a 1 e manteve sua caminhada para mais um título na grama.

Sinner domina. O italiano voltou à quadra após o susto no cotovelo e eliminou o norte-americano Ben Shelton em sets diretos. Ele até viu o rival forçar o tie-break na primeira parcial, mas depois dominou e confirmou o retorno à semi após 2023, quando foi derrotado por Djoko.