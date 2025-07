Volante exalta sequência invicta do sub-20 do Palmeiras e projeta "jogo duro" contra o São Paulo

O time sub-20 do Palmeiras vive bom momento na temporada, acumulando seis vitórias consecutivos, somando os jogos de Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, que são disputados paralelamente. Coutinho, volante titular da equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade, valorizou as atuações pregou foco para o clássico da última rodada.

"Estamos vivendo um excelente momento na temporada, conquistando grandes resultados e mostrando muito força dentro de campo. Sabemos que podemos evoluir ainda mais para alcançar feitos ainda melhores pelo Palmeiras", afirmou Coutinho.

O Verdão lidera o Brasileiro sub-20 com 36 pontos conquistados. No torneio nacional, as Crias da Academia possuem 11 vitórias, três empates e apenas duas derrotas em 16 partidas. Além disso, são 36 gols marcados e 17 sofridos. Na última rodada, o Palmeiras vence o Vasco, por 2 a 1, fora de casa.

Agora, a equipe se prepara para enfrentar o São Paulo, em clássico válido pela 17ª rodada. A bola rola nesta quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Coutinho comentou as expectativas para o Choque-Rei e projetou um "jogo duro". No Brasileirão, o São Paulo é o 13° colocado, com 21 pontos e vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude.

"Temos total ciência de que será um jogo duro contra o São Paulo na próxima rodada, como são todos os clássicos. Mas, confio de que juntos, podemos alcançar um bom resultado em nossa casa", analisou o volante.

No fim de semana, o Palmeiras conquistou uma vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. No Estadual, o Verdão também está na ponta do Grupo 2, com 25 pontos em 10 partidas.