Vitória anuncia contratação do técnico Fábio Carille, ex-Corinthians e Santos

O Vitória confirmou, na noite desta quarta-feira, a contratação de Fábio Carille como novo treinador. O técnico de 51 anos chega para ocupar o cargo deixado por Thiago Carpini, demitido após a eliminação na Copa do Nordeste para o Confiança.

Carille assinou contrato válido por um ano e meio e já deve estrear neste sábado, no duelo contra o Internacional, às 16h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A negociação foi conduzida pelo presidente Fábio Mota, em conjunto com o diretor de futebol Gustavo Oliveira e o empresário Paulo Pitombeira. O acordo foi concluído no início da noite, e o clube oficializou a chegada do novo técnico por meio de comunicado nas redes sociais.

Carille assume o Vitória com o desafio de afastar a equipe da zona de rebaixamento. O time baiano ocupa atualmente a 15ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos, mesmo número do Internacional, que abre o Z4. A missão do novo treinador é garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.

COMUNICADO OFICIAL O Vitória anuncia a contratação do Técnico Fábio Carille. O treinador assume o cargo com efeito imediato. Seu contrato tem vigência de um ano.#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/R42zt2yaNx ? EC Vitória (@ECVitoria) July 9, 2025

Carreira de Carille

Com uma carreira consolidada, Fábio Carille, novo treinador do Vitória, acumula passagens por clubes como Corinthians, Santos, Athletico-PR e Vasco. Foi campeão do Brasileirão em 2017 e tricampeão paulista pelo Timão entre 2017 e 2019. Em 2024, conduziu o Peixe ao título da Série B e ao retorno à Primeira Divisão. No exterior, trabalhou no Al-Wehda e no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, além do V-Varen Nagasaki, do Japão.

O técnico estava sem clube desde abril, quando deixou o comando do Vasco da Gama.