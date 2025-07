Vitinha exalta coletivo do PSG contra o Real e afirma: "Poderíamos ter feito mais"

O meio-campista Vitinha é, sem dúvidas, um dos principais jogadores desta temporada do Paris Saint-Germain. O atleta teve mais uma atuação muito sólida diante do Real Madrid, na vitória por 4 a 0, em Nova Iorque, que garantiu aos franceses uma vaga na final do Mundial. O português avaliou sua performance e de sua equipe.

"Eu não sou nada sem a equipe, nada mesmo. O meu sucesso individual é graças à equipe. O sucesso individual de cada um de nós é graças à equipe. E é graças à equipe que nós conseguimos ganhar de 4 a 0 e podia ter sido ainda mais, porque nós criamos ocasiões para isso. O Real Madrid também tem grandes jogadores, grandes jogadores como nós, mas a diferença é o nosso coletivo", iniciou Vitinha ao SporTV.

"Estamos muito bem aliados, temos uma grande dinâmica. Não mudamos a maneira de jogar, não importa contra quem é. E acho que é essa a diferença", contininuou o português, destaque do PSG. Segundo o Sofascore, o português lidera os quesitos passes certos (621) e bolas longas (65) neste Mundial.

Contra os merengues, vitinha teve atuação dominante no meio-campo. O atleta liderou em quatro fundamentos estatísticos: foi quem mais tocou na bola (121 vezes), distribuiu o maior número de passes certos (105), além de acertar mais lançamentos longos (11) e cruzamentos precisos (2) do que qualquer outro atleta na partida.

Para Vitinha, o desempenho do time acabou caindo, mas o resultado poderia ter sido ainda mais amplo para o Paris. Agora, os franceses medem forças diante do Chelsea, na grande final, marcada para o proximo domigo, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium.

"Fizemos um jogo muito, muito capaz. Na segunda parte caímos um pouco, também é normal. Acaba relaxando quando tem um resultado tão grande. Mesmo que queira marcar mais, a outra equipe quer fazer mais alguma coisa. O calor também é muito forte, o cansaço de toda a temporada, de todos os jogos que estivemos. Mas, fora isso, acho que fizemos um jogo excelente contra um grande clube. E acho que foi mais do que merecida (a classificação). Ainda poderíamos ter feito mais gols. Estamos muito contentes com a exibição e com o resultado. Firme em busca do título", finalizou Vitinha.