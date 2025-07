UFC: Alvo de desafios, Volkov abre as portas para luta contra Malhadinho no Brasil

Sem lutar desde dezembro do ano passado, Alexander Volkov se tornou alvo de inúmeros desafios de Jailton Almeida nos últimos meses. No último deles, inclusive, o brasileiro se colocou à disposição do gigante russo para enfrentá-lo em qualquer card numerado entre outubro e dezembro. Após ter seu nome citado tantas vezes, 'Drago', como é conhecido, parece ter, enfim, cedido e abriu as portas oficialmente para um confronto diante de Malhadinho no UFC.

E para além do aceno positivo para a disputa, Volkov surpreendeu ao ventilar a possibilidade de competir em um ambiente hostil - em um eventual card sediado no Brasil. No momento, o Ultimate ainda não anunciou nenhum show na temporada em terras tupiniquins. Entretanto, segundo o site 'MMA Fighting', a empresa negocia um evento para o Rio de Janeiro em outubro.

"Eu deveria ir lá e ter ao menos mais uma luta e depois disputar o título. Não sei contra quem deveria ser. Ouço bastante do Almeida. Talvez ele, ou outro lutador. Talvez faça sentido lutar com ele porque somos postulantes ao cinturão. Agora, me parece uma luta interessante para mim. Quanto ao local, já pensei em lutar no Brasil. Talvez seja uma sede boa para ele e para mim lutarmos", destacou o russo, em recente entrevista ao site 'MMA Junkie'.

Mudança de postura

Atual número 2 do ranking, Volkov gostaria de se testar pelo cinturão de forma direta. Mas mudou sua postura por conta de seu último e polêmico resultado no octógono. Vindo de, na época, quatro vitórias seguidas, o gigante russo enfrentou Ciryl Gane em uma revanche bastante contestada. Nas papeletas, o francês foi apontado o vencedor na decisão dividida dos juízes, mas para Dana White e boa parte dos fãs que acompanharam o combate, Alexander deveria ter seu braço erguido na oportunidade. Sendo assim, por conta do tropeço, mesmo que indigesto, 'Drago' abre as portas para um combate antes do almejado 'title shot'.

"Poderia lutar pelo título a hora que o UFC quiser que eu lute. Estou pronto, 100%. Mas essa decisão é tomada por outra pessoa, não por mim. Por isso não quero dizer que vou esperar ou algo assim, porque é uma posição ruim também. Depois da minha derrota, não estou em uma posição boa para dizer que quero lutar pelo título ou pelo cinturão. Eu entendo esse esporte. Tenho a última luta como uma derrota em meu cartel", refletiu Volkov.

Alvo antigo e luta cancelada

O duelo entre os dois já havia sido marcado para ocorrer no passado, mais precisamente no UFC 302, em junho de 2024. Entretanto, foi cancelado de forma inesperada. À época, em entrevista à Ag Fight, Malhadinho revelou que o contrato já havia sido, inclusive, assinado - mas a organização alterou os planos sem fornecer explicações claras. Na oportunidade, o gigante russo foi realocado para enfrentar o compatriota Sergei Pavlovich.

