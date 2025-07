Tsarukyan acerta treinador com chute e "expulsa" técnico do cage; veja

Atual número dois no ranking dos pesos-leves (70 kg) do UFC, Arman Tsarukyan protagonizou uma cena inusitada - e digna de replay - durante uma sessão de treinos nesta terça-feira (8). O armênio compartilhou em suas redes sociais um vídeo no qual aparece praticando manoplas com um de seus treinadores. O que parecia ser apenas mais uma rotina de preparação acabou viralizando por um detalhe curioso: a porta do cage estava aberta (clique aqui ou assista o vídeo abaixo).

Ao executar um chute giratório, Tsarukyan acertou o técnico em cheio, lançando-o para fora da estrutura. O parceiro atravessou a abertura e caiu no chão do lado de fora do octógono improvisado. Surpreso, o lutador levou as mãos à cabeça e correu para verificar se o colega estava bem. Felizmente, tudo não passou de um susto - e de uma boa oportunidade para revisar os protocolos de segurança na academia.

"Alguém pode, por favor, manter a porta do cage fechada?", brincou o peso-leve na legenda da publicação feita no Instagram.

Fase turbulenta

O bom humor do armênio nas redes sociais surge após um início de ano turbulento em sua trajetória no Ultimate. Inicialmente escalado para disputar o cinturão contra Islam Makhachev, em janeiro, Arman foi forçado a deixar o confronto devido a uma lesão nas costas. Como consequência, o presidente do UFC, Dana White, declarou que o atleta precisaria vencer mais uma luta antes de ter nova chance pelo título.

Na tentativa de se manter próximo do topo da divisão, o peso-leve serviu como reserva oficial no UFC 317, evento que coroou Ilia Topuria como novo campeão da categoria após um nocaute sobre Charles 'do Bronx' Oliveira. Agora, enquanto aguarda a definição de seu próximo compromisso, Tsarukyan tem aproveitado para entreter os fãs - ainda que, ocasionalmente, às custas de seus treinadores.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Arman Tsarukyan (@arm_011)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok