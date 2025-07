Times brasileiros superaram expectativa no Mundial? Colunistas divergem

Os times brasileiros surpreenderam no Mundial de Clubes ou a participação de Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo ficou dentro do esperado?

No UOL News Esporte desta quarta (9), os comentaristas Danilo Lavieri e Livia Camillo divergiram sobre a questão e analisaram o desempenho do quarteto brasileiro nos EUA.

Laveri: 'Mundial foi dentro do esperado; Fluminense que surpreendeu'

Eu acho que foi dentro da média do esperado, tirando o Fluminense. O Fluminense, sim, surpreendeu — foi muito acima do que eu imaginava.

Está bem perto do esperado, com um pouquinho de viés positivo, mas muito pouquinho.

Danilo Lavieri

Livia: 'Achei muito surpreendente; Brasil sai com saldo positivo'

Eu discordo que tenha sido pouca a surpresa. Para mim, foi uma surpresa bem grande. Eu achei que os brasileiros iam ter mais dificuldade taticamente. Tem que levar tudo em consideração, o momento da temporada dos europeus etc., mas a postura dos brasileiros foi muito interessante nas disputas. Times com vontade de vencer muito grande, concentrados e acreditando. Times confiantes em campo. Isso realmente me surpreendeu muito.

É um saldo um pouco melhor do que o Danilo falou -- o Brasil sai realmente com um saldo positivo, com aprendizados muito grandes desse campeonato. Achei que o Brasil não ia dar para o gasto no mata-mata. E o Fluminense, para mim, foi essa grande surpresa, uma surpresa muito agradável.

Livia Camillo

