Técnico do Santos cita importância de amistoso e valoriza presença de Neymar

O técnico Cleber Xavier comentou, nesta quarta-feira, a importância do amistoso do Santos com a Desportiva Ferroviária. O comandante revelou que pretende usar dois times diferentes no embate, marcado para esta quinta-feira, em Cariacica, às 20 horas (de Brasília).

"Muito importante o amistoso. Ficamos sem o jogo do Palmeiras. Então, para não ter um tempo muito prolongado sem jogo, encontramos um bom adversário. Vamos fazer um jogo de preparação. Pretendo fazer duas equipes. A principal e a segunda que pode ter como objetivo o crescimento de alguns atletas", disse.

A tendência é que Neymar comece jogando no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. O treinador salientou a relevância de ter o camisa 10, que voltou da licença paternidade na última terça-feira.

"Importante o Neymar estar na equipe. Para o torcedor brasileiro e do Mundo também, pelo tamanho do atleta", declarou.

O Alvinegro Praiano não entra em campo desde 12 de junho, quando venceu o Fortaleza, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores tiraram férias e se reapresentaram no dia 27 do mesmo mês. Cleber Xavier valorizou este período de treinos, visando o retorno da Série A.

"Importante, principalmente no aspecto físico. E ajustes táticos, na parte defensiva um pouco menos e na parte ofensiva um pouco mais. Algumas conexões, alguns moimento de profundidade, de posse.. trabalhos para gente buscar ser mais criativo e efetivo nos jogos", analisou.

O Santos não entra em campo neste final de semana. O clube receberia o Palmeiras, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Assim, o próximo compromisso oficial do Peixe será na quarta-feira, às 20 horas, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.