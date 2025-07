Taubaté x Santos: saiba onde assistir ao jogo de hoje pelo Paulista feminino

A equipe feminina do Santos entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Taubaté, em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP).

Onde assistir a Taubaté x Santos pelo Paulista feminino

A partida entre Taubaté e Santos terá transmissão do UOL Play.

Como chegam as equipes?

O Santos ocupa a quinta colocação na tabela, com quatro pontos. Na última rodada, o Peixe empatou com a Ferroviária por 1 a 1, em Rio Claro.

Já o Taubaté é o sétimo colocado, com três unidades somadas. No último compromisso, a equipe foi goleada pelo Corinthians por 5 a 1, em Osasco.

Regulamento

Na primeira fase, os oito clubes participantes se enfrentam em turno e returno. Após 14 rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais. As equipes classificadas do 5º ao 8º lugar disputam a Copa Paulista.