Paulistão Feminino: Taubaté vence Santos com gol de goleira e trapalhada

Mostrando eficiência em sua casa, o Taubaté caprichou na pontaria, venceu o Santos por 2 a 0 com direito a gol de goleira e avançou na classificação do Paulistão Feminino.

A goleira Yolanda, de pênalti, abriu o placar, e Carol Franco, após uma trapalhada de Stefane, completou o placar da partida, disputada no Joaquinzão, no interior de São Paulo. O duelo ainda teve pênalti perdido por Laryh, das Sereias da Vila.

Com o resultado, o Taubaté ultrapassou as santistas na tabela, alcançou a 5ª posição e chegou aos 6 pontos. As visitantes, por outro lado, caíram para o 6º lugar.

As equipes só voltam a atuar pelo estadual no início de agosto. O Santos recebe o lanterna Realidade Jovem, enquanto o Taubaté, também em casa, mede forças com o São Paulo.

Como foi o jogo

O Taubaté abriu o placar cedo com gol de goleira em pênalti. A infração foi marcada pela arbitragem após Pardal atingir Kakau, e a goleira Yolanda chamou a responsabilidade, deslocando Stefane com extrema frieza: 1 a 0.

Yolanda, goleira do Taubaté, marcou na partida contra o Santos pelo Paulistão Feminino Imagem: Anderson Romão / Ag Paulistão

As visitantes tiveram chance de empatar praticamente no lance seguinte na mesma moeda, mas falharam. Laryh foi atropelada dentro da área e pegou a bola para a nova penalidade, mas acertou a trave e não conseguiu igualar o placar.

O restante do 1º tempo contou com domínio, sem gols, do Santos. As Sereias da Vila até controlaram a posse e encurralaram as adversárias, mas não conseguiram caprichar na hora da finalização.

A etapa final foi bem menos elétrica em relação aos primeiros 45 minutos, mas continuou com investidas santistas. Carol Baiana e Larissa Vasconcelos protagonizaram boas chances, mas não conseguiram estufar as redes antes dos 25 minutos.

O Taubaté sacramentou a vitória aos 32 minutos em uma lambança de Stefane. A goleira saiu mal do gol em falta cobrada por Rebeca e viu Jérika cabecear na trave. A bola sobrou para Carol Franco, que cravou o 2 a 0.