Sonho de diretor do Flamengo, Vlahovic pede quantia milionária para rescindir com a Juventus

A passagem de Vlahovic pela Juventus pode estar perto do fim. A diretoria do clube italiano estaria pensando em propor uma rescisão ao atleta que, por sua vez, pede a quantia de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 64 milhões) para deixar o clube. A informação é do jornalista Gianluca Dimarzio, especialista em transferências de futebol.

Inicialmente, a ideia da Juventus era propor a rescisão para o jogador, que é a última opção do setor ofensivo do time atualmente. Caso Vlahovic aceitasse, o clube poderia economizar cerca de 24 milhões de euros, mas o atacante teria pedido a compensação financeira.

Interesse rubro-negro

Durante a Copa do Mundo de Clubes, o diretor esportivo do Flamengo, José Boto, disse em entrevista ao jornal "Gazzetta Dello Sport" que Vlahovic tem o perfil desejado por ele para reforçar o ataque do Rubro-Negro.

Por não contar com Vlahovic, a Juventus esperava negociar o jogador. A pedida do clube seria em torno de 25 a 30 milhões de euros, O clube italiano estaria exigindo cerca de 25 e 30 milhões de euros pela transferência do jogador, que chegou a ser de interesse de Milan, Inter e Manchester United.

Vlahovic chegou à Juventus em 2022 com um contrato até o fim da temporada 2025/26. Após 154 jogos disputados, o sérvio tem 58 gols pela equipe italiana. Caso clube e jogador não entrem em acordo, o atacante pode acabar se tornando a última opção do técnico Igor Tudor até o fim de seu contrato.