São Paulo vence o Fortaleza e se aproxima do G8 do Brasileirão sub-17

O São Paulo venceu o Fortaleza por 2 a 1 nesta quarta-feira, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE). Brenno e Angelo balançaram as redes para os visitantes, enquanto Pablo (contra) marcou para os mandantes.

Com o resultado, o Tricolor subiu para a 12ª posição, com 14 pontos, mesma pontuação do Bragantino, que abre a zona de classificação para a próxima fase. Já o Leão do Pici caiu para o 14º lugar, com 13 unidades somadas.

Pela décima rodada do Brasileirão sub-17, as duas equipes entram em campo na próxima terça-feira, às 15h (de Brasília). O São Paulo encara o Juventude, em Cotia, enquanto o Fortaleza enfrenta o Corinthians, no Parque São Jorge.

Fortaleza x São Paulo

O São Paulo abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo. Brenno recebeu cruzamento na área de Lino, dominou e bateu no canto do goleiro adversário.

Porém, a vantagem do Tricolor no placar durou apenas quatro minutos. Na tentativa de cortar a bola, o zagueiro Pablo mandou contra o próprio patrimônio.

Já aos 45 minutos, Angelo acertou uma bela cobrança de falta no ângulo para dar a vitória para o São Paulo.