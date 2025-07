São Paulo realiza treino tático e segue preparação para pegar o Flamengo

O São Paulo seguiu sua preparação nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, para o duelo contra o Flamengo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã.

O treino começou o aquecimento coordenado pela preparação física, que montou um circuito físico com estacas e um trabalho de posse de bola em espaço reduzido.

Na sequência, o técnico Hernán Crespo dividiu o elenco em duas equipes, de 11 contra 11, para um coletivo.

Os jovens atacantes Lucca, Henrique e Ryan Francisco não participaram do treino. O trio seguiu para Cotia para disputar o clássico com o Palmeiras, que será disputado nesta quarta-feira, às 21h, em Barueri, pelo Campeonato Brasileiro sub-20.

Os atacantes Lucas Moura e Ferreira, recuperados de lesões (estiramento da cápsula posterior do joelho direito e lesão na fáscia plantar do pé esquerdo), respectivamente, podem ser relacionados para o jogo de sábado.

O São Paulo realizará o penúltimo treino antes do confronto com o Flamengo nesta quinta-feira (10), novamente no CT da Barra Funda.

Com 12 pontos conquistados e ocupando a 14ª colocação na tabela, o São Paulo busca se afastar da zona de rebaixamento e volta aos treinos na manhã desta quarta-feira.