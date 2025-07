Santos x Desportiva Ferroviária: veja onde assistir ao amistoso

Nesta quinta-feira, o Santos enfrentará a Desportiva Ferroviária, em duelo válido pela Vitória Cup. A bola rola no gramado do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 20 horas (de Brasília).

Onde assistir a Santos x Desportiva Ferroviária

A partida entre Santos e Desportiva Ferroviária terá transmissão do canal do SporTV (TV fechada) e do Canal GOAT (YouTube).

Vendas abertas para o amistoso! ???? Nesta quinta-feira (10), o Santos enfrenta a Desportiva, às 20 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. pic.twitter.com/X14RjQmPjF ? Santos FC (@SantosFC) July 8, 2025

Como chegam as equipes?

O duelo servirá de preparação para o técnico Cleber Xavier antes do retorno do Campeonato Brasileiro. Como confirmou a CBF, o clássico contra o Palmeiras não será disputado neste fim de semana, apesar do Alviverde ter sido eliminado do Mundial de Clubes na última sexta-feira.

O Peixe ocupa atualmente a 15ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos somados nas 12 primeiras rodadas.

Cléber Xavier, a princípio, não terá nenhum desfalque para a partida. O Peixe conseguiu zerar o departamento médico e poderá contar com todos os atletas.

Ainda há a expectativa de que o reforço Igor Vinícius possa fazer sua estreia pela equipe. Já Willian Arão, que busca melhor condicionamento físico, ainda é dúvida.

Do lado da Desportiva Ferroviária, a partida servirá de teste para a disputa da Copa Espírito Santo. A equipe encara o Rio Branco-VN, neste domingo, pelas quartas de final do torneio.