Santos volta a enfrentar a Desportiva Ferroviária após 28 anos; relembre última vez

Nesta quinta-feira, o Santos enfrentará a Desportiva Ferroviária, em duelo válido pela Vitória Cup. A bola rola no gramado do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 20 horas (de Brasília).

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi no dia 27 de fevereiro de 1997, isto é, há 28 anos. Na ocasião, o duelo valia pela volta da fase preliminar da Copa do Brasil, e o Peixe goleou a equipe capixaba por 5 a 1, no Estádio Palestra Itália, casa do rival Palmeiras.

Naquela partida, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo inaugurou o marcador com gol anotado pelo meio-campista Robert, aos 13 minutos do primeiro tempo. Em seguida, aos 23, o zagueiro Ronaldão aumentou para o Alvinegro Praiano. Ainda na etapa inicial, Robert marcou o seu segundo tento da partida, aos 40.

A Desportiva Ferroviária chegou a descontar aos sete da segunda etapa, com Léo Gomes, de pênalti. Já aos 43, Ronaldão transformou a vitória em goleada. Por fim, um jovem Marcos Assunção fechou a conta para o Peixe.

Na Copa do Brasil de 1997, o Santos avançou até as oitavas de final, quando caiu para o Internacional, nos pênaltis, após empate no agregado por 2 a 2.

O duelo desta quinta-feira servirá de preparação para o técnico Cleber Xavier antes do retorno do Campeonato Brasileiro. Como confirmou a CBF, o clássico contra o Palmeiras não será disputado neste fim de semana, apesar do Alviverde ter sido eliminado do Mundial de Clubes na última sexta-feira.

O Peixe ocupa atualmente a 15ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos somados nas 12 primeiras rodadas.