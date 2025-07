Santos perde para o Taubaté pelo Paulista feminino

O Santos perdeu para o Taubaté por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paulista feminino. O jogo foi realizado no Joaquinzão, em Taubaté (SP).

As mandantes abriram o placar logo aos sete minutos, com Yolanda, e ampliaram aos 33 do segundo tempo, com Carol Franco.

Com o resultado, as Sereias da Vila aparecem na sexta colocação o Estadual, com quatro pontos, um a mais que o Taubaté, que está em sétimo.

Na próxima rodada, o Santos encara a Realidade Jovem, em casa. Já o Taubaté recebe o São Paulo. Os jogos ainda não têm data definida pela FPF.