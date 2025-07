Santos marca no fim e empata com o Fluminense pelo Brasileirão sub-17

O Santos ficou no empate de 2 a 2 com o Fluminense, nesta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. O Peixe mandou a partida na Arena Ibrachina, em São Paulo.

David Nogueira e João Grando anotaram os gols do Alvinegro Praiano. Do outro lado, Adalberto e Fábio José marcaram.

Com o resultado, o Santos aparece na quarta colocação do torneio, com 17 pontos. O Fluminense está em 10º lugar, com 14.

O Peixe volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Atlético-MG, às 15 horas (de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileiro sub-17. No mesmo dia, às 14h45, o Fluminense recebe o Flamengo.