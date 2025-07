Santos chega ao Espírito Santo para amistoso com Desportiva Ferroviária

O Santos já está no Espírito Santo para a partida amistosa contra a Desportiva Ferroviária. O elenco desembarcou em Vitória noite desta quarta-feira e foi recebido com festa na portal do hotel.

O jogo será nesta quinta-feira, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, às 20 horas (de Brasília). O embate servirá para Cleber Xavier fazer alguns testes antes do retorno do Campeonato Brasileiro.

Recém-anunciado, o lateral direito Igor Vinícius está com o grupo. Neymar também está à disposição e deve ser titular. Entre os relacionas ainda está Robinho Jr., jovem de 17 anos que é uma promessa das categorias de base. Veja todos os relacionados clicando AQUI.

Em contrapartida, Willian Arão não viajou. O volante está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular.

Calendário do Peixe

O Santos não entra em campo neste final de semana. O time receberia o Palmeiras, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Assim, o próximo compromisso oficial do Peixe será na quarta-feira, às 20 horas, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.