Sada Cruzeiro dá largada à temporada com elenco parcialmente completo

O elenco e a comissão técnica do Sada Cruzeiro se apresentaram na tarde desta quarta-feira, no Centro de Treinamento do Barro Preto, em Belo Horizonte, para dar início aos trabalhos da temporada 2025/26. A atividade marcou o pontapé inicial do time, que mais uma vez terá um calendário intenso pela frente, com competições nacionais e internacionais.

Neste primeiro dia, dez atletas se apresentaram no Barro Preto: o levantador Gustavo, os opostos Wallace e Oppenkoski, os ponteiros Rodriguinho, Douglas Souza e Wilian, além dos centrais Lucão, Otávio, Cledenilson e Juan Velasco. As duas novidades são o ponta Wilian e o armador Gustavo.

Quatro jogadores ainda não se apresentaram ao grupo principal. O levantador Matheus Brasília e o líbero Alê estão com a seleção brasileira masculina, que disputa a Liga das Nações - VNL. E o jovem líbero da base, João Centola, e o ponteiro Felipe Parra seguem em compromisso com a seleção sub-21.

O presidente do clube, André Vargas, o diretor esportivo Flávio Pereira, o treinador Filipe Ferraz e a comissão técnica estiveram presentes para dar as boas-vindas ao grupo de atletas.

Filipe Ferraz falou dos grandes desafios para o novo ciclo. "Depois de uma temporada muito vitoriosa, com a conquista de cinco títulos, entramos agora em mais um ciclo desafiador. O Sada Cruzeiro vem novamente para brigar por troféus, pois esse é o nosso lema. Se vamos conquistar, vai depender da entrega, do trabalho e das consequências de tudo isso. É uma alegria recomeçar, e todos estão muito empolgados para iniciar mais esta jornada", destacou o técnico cruzeirense.

"O Sada Cruzeiro tem uma história vitoriosa construída com muito trabalho, e é com essa mesma dedicação que damos início à temporada 2025/26. A cada ano renovamos nossos objetivos e reafirmamos o compromisso com a excelência. Espero que seja uma temporada muito feliz para todos que fazem parte deste projeto incrível", afirmou o presidente André Vargas.

Na temporada 2025/26, o Sada Cruzeiro disputará novamente os principais torneios do calendário: Campeonato Mineiro, Supercopa, Mundial de Clubes, Superliga e Sul-Americano.

O capitão Wallace também destacou o entusiasmo por iniciar mais um ano com o grupo. "Esta será a minha 12ª temporada com a equipe. É um orgulho imenso fazer parte deste time e ser capitão por mais um ano. Tenho evoluído bastante nesse papel dentro de quadra, ajudando os meus companheiros. Vamos com tudo mais uma vez. Teremos seis campeonatos possíveis, e vamos lutar por todos ? essa é a nossa essência, a essência do Sada Cruzeiro. Com certeza será muito difícil, mas nada é impossível. Assim como não foi impossível conquistar o Mundial no ano passado. Vamos com tudo, com muita alegria", afirmou Wallace.

Nesta fase inicial, os atletas passarão por avaliações físicas e exames médicos de rotina a partir desta quinta-feira.

Elenco do Sada Cruzeiro inicia as atividades da temporada 2025/26 Saiba mais: https://t.co/Aqj4bVTJTx pic.twitter.com/jIQAvlwXKT ? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) July 9, 2025

Elenco do Sada Cruzeiro para a temporada 2025/26:

Levantador: Gustavo



Opostos: Wallace, Oppenkoski



Ponteiros: Rodriguinho, Douglas Souza, Wilian



Centrais: Lucão, Otávio, Cledenilson, Juan Velasco

Novidades no elenco: Wilian e Gustavo

Ainda não se apresentaram:



- Matheus Brasília (levantador) e Alê (líbero) - convocados pela seleção brasileira principal



- João Centola (líbero) e Felipe Parra - convocados pela seleção sub-21