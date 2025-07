Robson volta aos treinos e reforça a defesa da Portuguesa

A Portuguesa conta com um retorno importante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Recuperado de uma artroscopia no joelho, o zagueiro Robson voltou a participar dos treinos com bola e está novamente à disposição da comissão técnica.

PRÓXIMO DESAFIO ???? O próximo compromisso da Lusa é neste sábado (12), às 17h, no Canindé, contra o Água Santa, pela 12ª rodada do Brasileirão Série D. Informações sobre ingressos serão divulgadas em breve. ? Vamos à luta! ??#SerieD #Brasileirao #Portuguesa #Futebol pic.twitter.com/XyjS8IyMq8 ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) July 8, 2025

O defensor iniciou nos últimos dias as atividades normais ao lado do elenco, após um período de transição física acompanhado pelo Núcleo de Saúde e Performance. Agora, integra o grupo de zagueiros, que conta com Eduardo Biazus, Gustavo Henrique, Kauã e Alysson Dutra.

"Estou muito feliz em voltar a treinar normalmente, sem dor. Foi um processo difícil, mas tive todo o suporte necessário para me recuperar bem. Agora é trabalhar intensamente todos os dias para estar à disposição do Cauan [de Almeida, treinador] e ajudar o grupo da melhor forma possível", declarou Robson.

O jogador pode ser relacionado já para a partida deste sábado, quando a Portuguesa enfrenta o Água Santa, às 17h (de Brasília), no estádio do Canindé, pela 12ª rodada da Série D.