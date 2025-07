Relembre a carreira de Vitinho, atacante ex-Flamengo e Inter que foi oferecido ao Corinthians

A pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes está terminando e o Corinthians ainda segue em busca de novos reforços para o restante da temporada. Após ser ventilado o nome de Victor Sá no início desta semana, outro jogador teria sido oferecido ao Timão: O atacante Vitinho, que teve passagens por Flamengo e Internacional.

Após três temporada na Arábia Saudita, Vitinho está livre no mercado. O jogador de 31 anos rescindiu seu vínculo com o Al-Ettifaq, fator que agradaria a diretoria corintiana. A informação sobre o atacante ter sido oferecido ao Corinthians foi dada inicialmente pelo portal UOL.

Assim, a Gazeta Esportiva relembrou a carreira de Vitinho, detalhando seus números e conquistas. Veja abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ettifaq Club | ???? ??????? (@ettifaq)

A carreira de Vitinho

Vitinho estreou profissionalmente em 2011, quando vestia a camisa do Botafogo. Rapidamente o jogador teve uma grande ascensão e, em 2013, foi vendido ao CSKA Moscou. Pelo Glorioso, foram 41 jogos, 11 gols e três assistências.

No futebol russo, Vitinho teve duas passagens. A primeira, durou de 2013 até 2015, enquanto a segunda, foi de 2016 a 2018. Ao todo, foram 84 partidas, com 18 gols marcados e nove assistências.

Entre as duas passagens de Vitinho pelo CSKA, ele foi emprestado ao Internacional. Pelo Colorado, o atacante foi muito bem e acumulou bons números: 96 jogos, 29 gols e seis assistências.

Em 2018, Vitinho chegou no principal clube de sua carreira: o Flamengo. A passagem do jogador pelo Mengão durou quatro anos, recheados de títulos. Com muitos altos e baixos, foram 214 jogos, 29 gols marcados e 33 assistências.

Após o período no Flamengo, Vitinho rumou à Arábia Saudita. O atleta estava desde 2023 por lá e teve passagens pelo Al-Ettifaq e Al-Shabab. Somando as três temporadas que passou no mundo árabe, foram 72 partidas, 13 gols e dez assistências.