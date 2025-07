Real Madrid x PSG: os europeus que arrastam multidão latina no Mundial

Poucos são os torcedores de Real Madrid e PSG que vieram de Espanha e França para acompanhar in loco suas equipes no Mundial de Clubes. Isso, porém, está longe de significar que as equipes estão sem apoio nos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Com um alcance global em função de seus astros, ambos têm arrastado uma multidão latina nos estádios ao longo da competição.

Real Madrid e PSG são responsáveis por quatro dos cinco maiores públicos do torneio até aqui, sempre com uma legião de fãs dos quatro cantos do mundo, mas principalmente de torcedores oriundos de países da América do Sul e América Central que vivem como imigrantes na Terra do Tio Sam.

O UOL fez um teste no jogo Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund, pelas oitavas de final, e perguntou para diversos torcedores do time espanhol de quais países eles eram, e somente um dos entrevistados era da Espanha. Na amostragem total, foram quatro da Guatemala, dois do Equador, dois da Venezuela, dois da Costa Rica, dois do Sudão, dois dos Estados Unidos, dois do México, um de El Salvador, um de Honduras, um do Egito e um do Uzbequistão.

Para o jogo de hoje, houve uma alta demanda por ingressos e a expectativa é de casa cheia no Metlife Stadium, local do jogo em Nova Jersey , com capacidade para 82.500 pessoas.

A Fifa tem colocado as entradas com preços dinâmicos, com os valores variando de acordo com a quantidade de busca, algo que proporcionou um contraste impactante entre os dois jogos das semifinais.

Enquanto no site oficial de vendas do Mundial de Clubes os ingressos mais baratos para Fluminense x Chelsea eram vendidos por US$ 13,40 (R$ 72, na cotação atual), as entradas para PSG x Real Madrid saíam por, no mínimo, US$ 258,70 (R$ 1.399,15). Uma diferença de 1.843%. A estratégia surtiu efeito, já que o duelo levou 70.556 torcedores ao estádio, tornando-se o terceiro maior público do torneio até aqui.

Jogar no Real Madrid é isso. É o maior clube do mundo e tem fãs em toda a parte do mundo. Onde estivermos, sempre nos sentiremos em casa pelo apoio dos nossos torcedores

Tchouaméni, do Real Madrid

Veja os cinco maiores públicos do Mundial até aqui

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid - 80.619 torcedores, Rose Bowl (Pasadena)

Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund - 76.611 torcedores, MetLife Stadium (Nova Jersey)

Chelsea 2 x 0 Fluminense - 70.556 torcedores, Metlife Stadium (Nova Jersey)

Real Madrid 3 x 1 Pachuca - 70.248 torcedores, Bank of America Stadium (Charlotte)

PSG 2 x 0 Bayern de Munique - 66.937 torcedores, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)